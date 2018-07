Migranti | contropiano di Salvini | entro l' estate via la protezione umanitaria | detenuti

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) "Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina". Matteoboccia la proposta della Commissione Europea sull'immigrazione (6mila euro per ogni migrante accolto) e prepara il suo ''. E' un decreto, al Viminale i tecnici ci stanno lavorando e sperano di sfornarlo per l'. Tre i punti cardine: via laistituita dal primo governo Prodi nel '98; rispedire nei paesi d'origine gli stranieriin Italia in modo che scontino la pena "a casa loro"; istituire centri di identificazione ed espulsione (cie), uno per ogni regione."L'ipotesi non esiste. L'Italia non chiede l'elemosina, anche perché nel corso del tempo ogni richiedente asilo costa tra i 40mila e i 50mila euro", continuasulla proposta della Commissione Europea che ha l'obiettivo di rendere operative le intese firmate nell'ultimo ...