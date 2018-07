Migranti a casa loro? Iniziamo restituendogli l’Africa

Salvini : "Lerner? Venda rolex e accolga 10 Migranti a casa" : "Gad Lerner si è messo la maglietta rossa per difendere i migranti con il rolex al polso. Questa è la sinistra che abbiamo...". E' quanto scrive con un post su Facebook il vicepremier Matteo Salvini ...

Migranti - cacciata dirigente Casa Bianca : 6.49 Un'alta funzionaria del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jennifer Arangio,è stata licenziata perché voleva che venissero date al presidente Donald Trump informazioni accurate su Migranti e rifugiati. Lo scrive Politico che,citando una fonte della Casa Bianca,descrive la Arangio come una fedelissima del presidente ma che si è scontrata con il consigliere Stephen Mieller.Ha lottato per correggere informazioni ...

Sbarco a Trapani - striscione Casapound contro Migranti : Uno striscione con su scritto 'Stop immigrazione, difendiamo la nazione', a firma di Casapound Italia, è stato esposto nella notte sulla strada di fronte alla banchina Ronciglio del porto di Trapani, ...

Marco D'Amore vs Il Tempo/ "Firma appello Rolling Stone - ma non prende Migranti a casa". Replica "avete rotto" : Marco D'Amore contro 'Il Tempo': firma l'appello di Rolling Stone 'ma non porta a casa i migranti', Replica 'mi avete rotto il c..'.

Lasciare la propria casa per un futuro migliore : Agus Morales racconta l’esodo dei Migranti : Se è vero che un grande libro riesce a scuotere e a Lasciare nel lettore qualcosa che prima non aveva "Non siamo rifugiati" (EInaudi) lo è. Il giornalista spagnolo Agus Morales porta il lettore in giro per il mondo, alla ricerca dei motivi per cui milioni di persone lasciano le proprie case, rischiando la vita, per il sogno di un futuro migliore.Continua a leggere

Migranti - così Merkel cede ai falchi per sopravvivere in casa : Il summit sui Migranti non è servito a trovare un accordo fra 28 Paesi Ue ma a fare in modo che ogni leader portasse a casa un risultato

Migranti - quanti possiamo davvero ‘rimandarne a casa’ : di Luigi Manfra* La parola d’ordine della destra sul problema dei richiedenti asilo, prima e dopo le elezioni, è stata una sola: rimandiamo a casa i Migranti irregolari che, a dire di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sono tra 500mila e 600mila. Salvini, inoltre, ha ripetuto più volte durante la campagna elettorale due slogan, “aiutiamoli a casa loro” e “prima gli italiani” e, infine, come ministro degli Interni ha dichiarato che per i ...

Migranti - Mallegni (Fi) vs Cremaschi : “Li ospiti a casa sua”. E il conduttore sbotta : “Basta con questa burletta” : Scontro al calor bianco a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi, sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. Dopo una prima rovente polemica sul precariato, la querelle verte sulle Ong e sui Migranti. Cremaschi dissente dalla senatrice di Forza Italia, Daniela Santanchè, secondo la quale fanno quello che vogliono: “Per non far partire le Ong bisogna smetterla di fare guerre e ...

Migranti - Macron vede Conte a Roma. Salvini lo attacca : apra casa sua | : Il presidente francese sul faccia a faccia di ieri con il premier italiano: "Ci siamo confrontati su questioni di attualità. Il tema delle migrazioni riguarda tutti". E aggiunge: "Scambio privato, non ...

Salvini attacca ancora : "Macron apra casa sua ai Migranti" : "Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi ...

Migranti - aiutarli a casa loro vuol dire in primis smettere di vendergli armi : Con la decolonizzazione dell’Africa, iniziata dopo la Seconda guerra mondiale e sviluppatasi soprattutto negli anni 60 del secolo scorso, i Paesi occidentali iniziarono politiche di supporto ai paesi africani, finalmente liberi dal dominio coloniale ma poveri di risorse culturali con cui costruire in autonomia il proprio sviluppo economico. Tra la metà degli anni 70 e quella degli anni 90 una delle principali iniziative fu l’alta formazione dei ...