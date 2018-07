Miglior allenatore Fifa | c' è anche Allegri fra i 10 candidati

Germania - sondaggio in Bundesliga : Klopp Miglior allenatore al mondo : I giocatori della Bundesliga considerano il tedesco Jürgen Klopp il miglior allenatore del mondo , secondo un sondaggio pubblicato dalla rivista sportiva 'Kicker'. Il 35,7 percento dei 248 giocatori consultati ha scelto l' allenatore del Liverpool come il miglior e del pianeta. Il secondo è ...

Sondaggio in Bundesliga - Klopp il Miglior allenatore al mondo : I giocatori della Bundesliga considerano il tedesco Jürgen Klopp il miglior allenatore del mondo, secondo un Sondaggio pubblicato dalla rivista sportiva “Kicker”. Il 35,7 percento dei 248 giocatori consultati ha scelto l’allenatore del Liverpool come il migliore del pianeta. Il secondo è stato lo spagnolo Josep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex tecnico del Bayern Monaco, scelto dal 31,1 percento dei votanti. Il ...