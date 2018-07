Miami slitta al 2020 Chance per Hockenheim?

F1 - slitta la decisione sul Gran Premio di Miami : la Commissione Cittadina rinvia il voto : La decisione finale sull’ingresso del Gp di Miami nel calendario di Formula 1 è stata posticipata a dopo l’estate Non verrà deciso nulla il prossimo 26 luglio, il Gp di Miami conoscerà il proprio destino dopo l’estate. La Commissione Cittadina infatti ha deciso di posticipare la riunione in cui sarebbe dovuto arrivare il via libera a favore del progetto, che avrebbe dovuto ricevere l’ok di almeno quattro commissari ...

F1 - slitta la chiusura dell’accordo con il Gp di Miami : l’opposizione dei cittadini alla base del rinvio : Le parti avrebbero dovuto chiudere l’accordo entro l’inizio di luglio, ma l’opposizione dei cittadini pare abbia rallentato la questione La città di Miami non ha rispettato il termine per finalizzare un contratto per una gara di Formula 1 il prossimo anno – ma il Gran Premio potrebbe ancora aver luogo nonostante questo, secondo quanto riporta la rivista Forbes. I responsabili della città di Miami hanno dato il via ...