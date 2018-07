Mi sa che ha ragione Casaleggio Alla faccia dei parrucconi

Decreto dignità : perché le stime sono ragionevoli : Eviterei di entrare nel dibattito sugli approcci metodologici della scienza economica e non so quale sia la definizione di scientificità del ministro Tria. Si possono probabilmente immaginare altre ...

Zuckerberg ha ragione : non è censurando i negazionisti che si fermano le loro idiozie : Ma che ha una sua logica, per quanto a sua volta discutibile : 'Crediamo', diceva sempre Schnitt un decennio fa, 'che la missione di Facebook di dare alle persone strumenti per rendere il mondo più ...

Il Tas dà ragione al Milan : i rossoneri giocheranno l'Europa League - i big possono restare : Semaforo verde per il Milan: il club rossonero potra' giochera' in Europa. [VIDEO]Il Tas di Losanna, nella tarda mattinata di venerdì, ha annullato la decisione dell'Uefa in merito alla possibile esclusione del club rossonero dalle Coppe Europee. Dunque sara' il Milan a giocare in Europa nella prossima stagione, e non la Fiorentina che aveva iniziato prima la preparazione proprio per l'eventualita' di giocare i preliminari di Europa League. Il ...

Hai la pelle del capezzolo spesso “squamosa”? La malattia serissima che rischi. È un sintomo importante e non devi trascurarlo per nessuna ragione : Ultimamente il tuo capezzolo è spesso rosso e caratterizzato da pelle che si desquama? Attenzione, potrebbero essere i sintomi di una malattia molto seria, cioè la malattia di Paget del capezzolo. Si tratta di una rara forma di neoplasia che colpisce le cellule dei dotti del seno espandendosi fino al capezzolo e all’areola. La chiamano malattia di Paget “del capezzolo” per distinguerla dalla malattia di Paget “ossea”, una malattia ...

Ibrahim Ba : 'Milan mio - che rabbia. Maldini ha avuto ragione' : 'Ecco, se parliamo di progetti convincenti, quello dei miei Bleus campioni del mondo è un ottimo esempio. Giovani e ben organizzati, hanno seminato bene e ora raccolgono i frutti'. Qual è il segreto ...

Chiedete alle donne se sui migranti ha ragione Zucchero o Vasco Brondi : Si mettano ai voti fra le donne che prendono treni e attraversano stazioni, specie all’imbrunire, le due diverse proposte sull’immigrazione espresse dalla canzone italiana: la proposta Vasco Brondi e la proposta Zucchero. Brondi ha firmato, insieme a esimi colleghi quali Caparezza, Elisa, Fiorella M

Sicilia : Calderone (Fi) - su vitalizi ha ragione Miccichè : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Le riforme si fanno in parlamento nel rispetto delle leggi e della Costituzione. Nell'attuale momento storico nel quale monta il vento dell'antipolitica e del populismo appare operazione assai agevole proclamare ai quattro venti che si vogliono abolire i vitalizi. Altr

American Thinker ha spiegato perché Solzhenitsyn aveva ragione sull'Occidente - : Nel discorso intitolato "Il mondo diviso", incentrato sulla nascita di "mondi diversi" e su una valutazione della società occidentale, Solzhenitsyn indicò per ogni parte della spaccatura una "libertà"...

‘La musica ci insegna ad ascoltare e ascoltarci’ - perché Ezio Bosso ha ragione : In queste ore rimbalza sulle bacheche di migliaia di utenti il discorso fatto da Ezio Bosso al Parlamento Europeo. Ezio Bosso ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni. Oggi è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Nel 2011 è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però ad oggi non è un ostacolo per la sua grande passione: la musica. Le sue parole hanno colpito tutti. Nel discorso dice: “La musica non è solo ...

Sonia Bruganelli replica nuovamente a chi la accusa di ostentare la sua ricchezza sui social: le nuove dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis dopo l'intervista del marito.

Perché le leggi del mare ci danno ragione : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non ha tutti i torti a dire che le Ong non possono più portare migranti in Italia. E il Perché è racchiuso nelle varie convenzioni che regolano il salvataggio in mare. La Solas (Safety of life at sea), firmata nel 1914 in seguito al naufragio del Titanic, indica infatti che le navi che si trovino a soccorrere qualcuno in mare di fronte alle coste libiche dovranno rivolgersi al centro di Tripoli. C'è poi ...

Le 5 perle dell'Italia ai mondiali (per chi non riesce a farsi una ragione che siamo fuori da Russia 2018) : Esattamente 28 anni fa Roberto Baggio segnava quello che è ancora ritenuto da molti il più bel gol dell'Italia nella storia dei mondiali. Ma accanto a quella del Divin Codino nei ricordi dei tifosi azzurri di sono tante altre magie. Ne abbiamo selezionate 5, partendo dal lampo di Gigi Riva nell'epico 4-3 contro la Germania.Mondiale 1970, Italia-Germania 4-3 (Riva)Un lampo firmato "Rombo di Tuono", alias Gigi Riva. Al tramonto di ...

Virginia Raggi ‘attaccata perché donna’? La sindaca ha ragione e torto : “C’è un accanimento mediatico perché sono donna, sono del Movimento 5 Stelle, sono scomoda ma non sono lo sfogatoio d’Italia e questo accanimento deve finire”. In un’intervista rilasciata ieri sera a Porta a Porta, la sindaca Virginia Raggi ha commentato “l’oltRaggioso accanimento mediatico” per l’inchiesta sullo Stadio di Roma, definito sulla stampa come “sistema Raggi”. Virgina Raggi ha ragione, Virginia Raggi ha torto. Ha ragione ...