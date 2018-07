Metal Gear Solid 5 | una nuova patch permette di giocare nei panni di Quiet

Il regista del film di Metal Gear Solid spiega come farebbe un film di Zelda : Parlando al Comic-Con ai microfoni di IGN riguardo il suo prossimo film di Metal Gear Solid, è stata chiesta al regista Jordan Vogt-Roberts la sua opinione su come farebbe un film di Zelda se ne avesse l'opportunità."Zelda è Zelda non è il Signore degli Anelli, giusto? Non puoi dimenticare quanto Zelda sia bizzarro ed eccentrico", ha detto Vogt-Roberts. "Penso che sia necessario trovare un modo per fondere il tradizionale Zelda e il nuovissimo ...

Il regista del film di Metal Gear Solid rivela : "proposi un film di Metroid" : Nel corso di una intervista concessa a IGN Jordan Vogt-Roberts, il regista che si sta occupando del progetto legato alla pellicola cinematografica di Metal Gear Solid, ha svelato un retroscena decisamente succulento per i fan di Metroid, il gioco che per un secondo ha rischiato di arrivare sul grande schermo in un film interamente dedicato alla figura di Samus.Vogt-Roberts, che nell'intervista ha inoltre annunciato il completamento della ...

La sceneggiatura per il film di Metal Gear Solid è pronta : Continuano i lavori sul film di Metal Gear Solid che segna un importante traguardo, il Director Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) ha annunciato che i lavori per la sceneggiatura sono ormai completi e di essere molto soddisfatto del risultato.Come riporta Gamespot, il regista ha affermato che parliamo di una sceneggiatura di altissima qualità, molto vicina allo stile di Kojima. L'autore della sceneggiatura Derek Connolly ha alle spalle ...

Konami presenterà una Metal Gear Solid HD Collection all'E3 2018? : L'utente Reddit KinkSeulgi ha curiosato tra le pagine del sito web dell'E3 2018 raggiungendo la pagina dedicata ai prodotti che Konami presenterà nel corso della manifestazione, scoprendo che il publisher ha più di un'asso nella manica per la kermesse losangelina.Leggendo l'elenco presente nella pagina apprendiamo che Konami ha alcuni videogiochi non ancora annunciati che verranno mostrati all'E3 2018, tra cui troviamo un action adventure per ...