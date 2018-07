Metadone alla figlia di 8 mesi per farla smettere di piangere | piccola muore per overdose

fanpage

(Di martedì 24 luglio 2018) La mamma aveva tentato di dichiarare che suaera morta perdopo l'ttamento al seno poiché lei è tossicodipendente ma poi ha ammesso di averle somministratoperché non riusciva a calmarla.Non riusciva in alcun modo a fardila figlioletta di appena 8così al culmine dello stress ha deciso di mettere in atto una gesto shock: ha somministratobimba una dose massiccia diperdormire finendo però per scatenare unache ha ucciso la. Protagonista della tragedia familiare una giovane mamma serba, Tanja Lakic Mahud, ora condannata a quindici anni di carcere da un tribunale locale di Belgrado. I fatti contestatidonna risalgono al 2015 quando in un appartamento della capitale serba la donna è stata ritrovata in stato di incoscienza da un membro della famiglia.