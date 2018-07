Mesut Özil si ritira dalla Nazionale tedesca a soli 29 anni | colpa della foto con Erdogan

«Sono tedesco solo quando vinciamo» : Mesut Özil lascia la Germania : quando si vince tutto passa in cavalleria, quando si perde ogni cavillo è buono per trovare un colpevole. Una brutta abitudine dell’universo sportivo, tornata a far capolino in Germania dopo il clamoroso flop della nazionale calcistica ai Mondiali in Russia. Vittima sacrificale del tirassegno tedesco il fantasista di origini turche Mesut Özil , accusato di essersi impegnato poco e finito sulla graticola per alcune foto scattate insieme al ...

