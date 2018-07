Mercedes Classe A Berlina | l’aerodinamica dei sogni FOTO

Mercedes-Benz Classe S - I primi scatti degli interni dell'ammiraglia : La nuova generazione della Mercedes-Benz Classe S, attesa sul mercato nel 2020, è stata nuovamente fotografata su strada. Le immagini non mostrano dettagli particolarmente significativi della carrozzeria, già avvistata in passato, ma per la prima volta siamo in grado di dare uno sguardo anche all'abitacolo.Le prime foto degli interni. Lo scatto relativo al posto guida apre una serie di ipotesi e di prospettive: se la attuale Classe S W222 è ...

Mercedes Classe X 350d 4MATIC - il pick-up premium adesso diventa anche sportivo [FOTO e PREZZI] : Il nuovo pick-up Mercedes si distingue non solo per l’eccellente comportamento in fuoristrada, ma anche per le straordinarie qualità in termini di comfort e dinamismo di marcia su strada Nel traffico cittadino o su strade extraurbane, su ripidi sterrati o attraverso boschi fangosi. La Mercedes Classe X con il potente V6, il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS e la trazione integrale permanente 4MATIC convince per la sua straordinaria ...

Mercedes Classe C - il cuore della Stella si rinnova – FOTO : Un tempo era la 190. Quella Baby-Benz che negli anni ’80 stupì e fece anche storcere il naso a più di un purista della Stella, abituato a misure extra-large. Ma quell’auto, la progenitrice dell’attuale Classe C che ora per l’ennesima volta si rinnova, era destinata a piazzarsi proprio nel cuore della gamma di Stoccarda e della sua offerta commerciale. Al punto che oggi, dopo 36 anni, ne sono stati venduti ...

Nuova Mercedes Classe C 2019 restyling - prezzi da 37.200 euro : Di fatto abbiamo a che fare con restyling fondamentale nell'economia della Classe C, assolutamente non casuale e arrivato proprio per tenere a bada la concorrenza domestica dei modelli teutonici. ...

Mercedes - la nuova Classe A arriva nella Capitale per un evento spettacolare : #HeyRomA! L’MBUX alla conquista della Città Eterna La carica tecnologica della nuova Classe A arriva nella Capitale. L’occasione per i romani di dare il benvenuto alla nuova generazione del bestseller di Casa Mercedes attraverso un evento coinvolgente che ‘darà voce’ ad otto luoghi storici della Città Eterna. Un’esperienza multimediale senza precedenti, realizzata da Mercedes-Benz Roma, l’unica filiale italiana della Stella, che culminerà ...

Nuova Mercedes-Benz Classe C : il bestseller si rinnova : Forte di numerose modifiche, Classe C affronta il suo quinto anno di produzione confermandosi la serie Mercedes-Benz di maggior successo L’attuale generazione di Classe C è stato il modello Mercedes-Benz di maggior successo anche nel quarto anno di produzione: nel 2017 sono stati venduti oltre 415.000 esemplari dei modelli berlina e station-wagon in circa 120 mercati internazionali. Uno dei segreti del successo di Classe C è la gamma di ...

Mercedes Classe C - ecco come cambia con il lifting di metà carriera : Si tratta di un modello importante per la casa di Stoccarda che lo scorso anno ne ha venduti 415.000 esemplari in tutto il mondo, che comprende 12

Mercedes Classe C - più sportiva e personalizzata : Dopo 9,5 milioni di vetture vendute nel mondo - di cui 415.000 nel solo 2017 -, Classe C si rinnova arrivando alla quinta generazione. Ad oggi nei 120 mercati globali, è sul podio per vendite in Cina, Usa e Germania: vedremo...

Mercedes-Benz Classe S - Proseguono i test di sviluppo per la nuova generazione : Dopo mesi di silenzio la nuova generazione della Classe S torna a far parlare di sé con le foto spia di un prototipo colto nel traffico in Germania. La W223 debutterà nel corso del 2020 e sarà assemblata nella nuova Factory 56 del complesso di Sindelfingen, fiore all'occhiello del gruppo Daimler.Proporzioni familiari, ma al passo con i tempi. Al di là dell'assenza del gancio di traino il prototipo è praticamente identico a quello avvistato nel ...

Mercedes-AMG Classe A - Test su strada per la nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes – Classe X si lancia nella sfida di ‘The Crew 2’ : Il pickup della Stella raccoglie la sfida di ‘The Crew 2′: disponibile dal 29 giugno 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Autostrade, fitte foreste e percorsi off-road, sono alcuni degli scenari presenti nel prossimo videogioco di Ubisoft® ‘The Crew 2’, dove i giocatori potranno mettersi alla prova dietro al volante della nuova Classe X. Il primo pickup del segmento premium è, infatti, protagonista dell’open world ‘The Crew 2’, che sarà ...

La Tirreno-Adriatico di Mercedes Classe A 180d Sport : Partiamo subito dallevoluzione del modello. La Classe A sta nel giro dal 1997, ma lunica cosa che è rimasta con la prima serie è il posizionamento entry level alla gamma Mercedes. Poi più nulla, ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Mercedes Classe A - l'auto che parla? C'è molto di più : L'IDENTIKIT Classe A 180d SPORT Dimensioni lungh. 4419 mm, largh. 1796, alt. 1440, paso 2729 Bagagliaio 370/1200 litri Motore 1461 cc, 4 cil. in linea diesel 116 Cv, 260 Nm Trasmissione cambio ...