Mercedes-AMG GLE 63 - Su strada il prototipo della Suv sportiva

Mercedes-AMG GT Coupé4 : l’auto da corsa mette su famiglia [FOTO e PREZZI] : Il design espressivo con cofano motore ribassato, frontale imponente e corpo muscoloso svela il DNA sportivo di questo coupé a quattro porte che definisce nuovi standard di riferimento Con la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 schiude una nuova dimensione dell’esperienza di guida e amplia la famiglia di modelli AMG. Il nuovo coupé, prima auto sportiva di Affalterbach a quattro porte, si ispira ai leggendari modelli SLS e AMG GT. Il modello ...

Mercedes-AMG A35 - Nuovi collaudi per la versione a tre volumi : Già presentata in Cina nella versione a passo lungo, la Classe A Sedan arriverà presto anche in Europa, affiancando la seconda generazione della CLA. Le foto spia che vi proponiamo mostrano la tre volumi nei pressi del Nürburgring, fornendo anche interessanti spunti di carattere tecnico.I dettagli degni di una AMG. Il design non presenta sostanziali differenze con la Classe A sedan vista in Cina, anche se le camuffature non mostrano tutti i ...

Mercedes-AMG - Al volante della C 43 4Matic : Molti vogliono, sognano e comprano le sport utility. Ma cè ancora qualcuno che - per fortuna - rimane affezionato alle varianti di carrozzeria più classiche. Per capirlo basta dare unocchiata ai numeri di vendita della Mercedes-Benz Classe C: solo nel 2017 ne sono state consegnate più 500.000 nel mondo. Un numero considerevole, che tiene conto di tutte le varianti, ossia berlina, station wagon, coupé e cabriolet. Sarà per questo che la casa di ...

Mercedes-AMG S 63 Cabrio - Con lAnas alla riapertura del Gran San Bernardo - VIDEO : La montagna ha le sue regole. E vanno rispettate. Una di queste è che, dinverno, è vietato disturbarla. Metri e metri di neve, questanno 14, si depositano lungo le sue pendici - strade comprese - sprofondandola in una sorta di letargo. Così è anche per la SS 27, quella del Colle del Gran San Bernardo, che collega lItalia alla Svizzera con un passo spettacolare a 2.473 metri di altitudine sul mare.In prima fila. Ovvio, sotto cè il tunnel, una ...

Nuova Mercedes-AMG C 43 - la berlina tedesca diventa ancora più veloce e tecnologica [FOTO e PREZZI] : Il restyling dedicato alla Mercedes Classe C ha interessato anche la versione d’ingresso della famiglia AMG Gli esterni di C 43 4MATIC si presentano molto più espressivi e ancora più capaci di comunicare con forza la famiglia di appartenenza del nuovo modello. Le nuove caratteristiche distintive sono la mascherina del radiatore AMG con doppia lamella in argento iridium opaco e la vigorosa grembialatura anteriore con flic supplementari. Il kit ...

Mercedes-AMG Classe A - Test su strada per la nuova generazione : La nuova generazione della Classe A accoglierà presto nella gamma la versione sportiva AMG, erede della A 45 precedente. Le foto spia odierne sono le più recenti e complete mai viste e mostrano un esemplare molto vicino alla versione definitiva.Panamericana e scarichi. Riprenderà i contenuti dei più recenti modelli AMG: uno degli elementi chiave è l'adozione della griglia anteriore panamericana, che per il momento è ancora nascosta sotto le ...

Mercedes SL : la nuova generazione in stile GT AMG ? : La nuova generazione della Mercedes SL dovrebbe diventare più cattiva ispirandosi da vicino alla supercar Mercedes-AMG GT L’ultima generazione della Mercedes SL, iconica spider di lusso della Casa di Stoccarda, ha deluso per le scarse vendite. Nonostante il poco successo della vettura, i vertici del Costruttore teutonico credono ancora molto sulla SL, considerando anche la sua ricca storia di successi commerciali ottenuti in tutto il globo. La ...