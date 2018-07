Mercati | sotto la lente dazi auto | riunione Bce | dati macro | analisti

Top 10 criptovalute : Bitcoin di nuovo sotto i 6 mila dollari - la crisi dei Mercati non si arresta : Bitcoin sprofonda di nuovo sotto i 6 mila dollari , perdendo il 4 per cento nelle ultime 24 ore. La nuova valutazione della criptovaluta regina è di 5.885 dollari . La flessione del Bitcoin ha avuto ...

G7 ad alta tensione e auto sotto tiro sui Mercati : I timori per una guerra commerciale sembrano far perdere al G7 l'attenzione dovuta sugli altri grandi temi ma soprattutto sulla salute dell'economia globale, ed il campanello d'allarme sui mercati ...

Piazza Affari apre in rialzo - lo spread rientra sotto quota 150 punti. Il contratto di governo è chiuso - i Mercati alla finestra : Giornata di grande osservazione sui mercati italiani: Piazza Affari, infatti, ha aperto in leggero rialzo dello 0,41%, dopo il capitombolo di ieri, quando l'indice Ftse Mib è sprofondato a -2,3 per cento. Lo spread è rientrato: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi ha toccato in apertura quota 147. Ieri lo spread ha chiuso a 151 punti, 20 punti in più del giorno precedente, ai massimi da gennaio, ...