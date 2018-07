Meno ore di lavoro e weekend lungo | ecco l' azienda che regala più tempo libero ai suoi

Meno ore di lavoro - stesso stipendio ma senza cellulare e pausa pranzo : la ricetta di un'azienda : Trenta ore di lavoro settimanale anziché quaranta, con possibilità di scelta del turno da sei ore: 8-14 oppure 11-17. stesso stipendio mensile. Vietati, però, cellulari, Internet per uso...

Un giocatore porta a termine Fallout 1 - 2 - 3 - New Vegas e 4 in Meno di 90 minuti : È abbastanza impressionante quando uno speedrunner completa una partita in tempi record. Ma cinque giochi di Fallout, tutti in meno di 90 minuti? Questo è decisamente qualcosa di veramente incredibile.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la corsa da record, che segna 1:29:47 senza tempi di caricamento, è stata postata su Youtube dallo speedrunner 'tomatoanus'. Secondo speedrun.com, questo è il tentativo più veloce mai realizzato per ...

Marchionne - il Governatore Rossi su Fb : «Residenza in Svizzera per pagare Meno tasse» : Il Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, Pd, scrive un contestato post su Facebook su Sergio Marchionne sottolineando il suo 'autoritarismo in fabbrica per piegare lavoratori e sindacati; e ...

Cinquemila adesioni in Meno di dodici ore : Edenlandia fa sognare i napoletani : Nove mesi di grandi lavori, attrazioni nuove e un parco completamente ristrutturato che in meno di dodici ore ha già fatto contare oltre Cinquemila groupon. Sono questi i numeri della...

Barista cinese stuprata per ore Preso un pregiudicato roMeno : Milano Era braccato dai carabinieri di Piacenza dalla notte tra mercoledì e giovedì, quando a Piacenza ha picchiato e stuprato per ore una Barista. Nella mattinata di ieri i militari del Reparto ...

Tumore al rene : 1 paziente su 4 ha Meno di 50 anni : Il Tumore del rene interessa sempre più i giovani, il 25% dei pazienti ha meno di 50 anni al momento della diagnosi. E’ quanto emerge dagli studi di della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e della Fondazione Irccs Policlinico ‘San Matteo’ di Pavia. Solo dieci anni fa questa percentuale non raggiungeva il 10%. La maggiore diffusione di strumenti come l’ecografia addominale ha aumentato le diagnosi in fase ...

Boscoreale - Maltrattava la compagna anche quando era incinta - arrestato 24enne roMeno : Gli ultimi articoli di Cronaca Vico Equense - Su un treno della Circum scippa smartphone dalle mani di un pendolare, arrestato Castellammare - Stage per giovani ingegneri e architetti bloccati da un ...

Tragedia a Ciggiano - muore sotto il trattore. E' la quarta vittima nei campi in Meno di 2 mesi : Ancora una Tragedia nei campi in provincia di Arezzo. Questa volta il dramma si è consumato in Valdichiana: stamattina ha perso la vita un 70enne di Ciggiano mentre stava lavorando con il trattore all'...

Istat - il 60 - 9% degli italiani ha alMeno un diploma superiore : sotto la media europea che è del 77 - 5% : Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea che è del 77,5% Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea che è del 77,5% Continua a leggere L'articolo Istat, il 60,9% degli italiani ha almeno un diploma superiore: sotto la media europea che è del 77,5% proviene da NewsGo.