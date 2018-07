Mega Man X Legacy Collection 1+2 - recensione

eurogamer

Eurogamer_it : Mega Man X Legacy Collection 1+2 è una raccolta da giocare con guanti e tranquillanti. #recensione -

(Di martedì 24 luglio 2018) I giochi difficili piacciono, questo è ormai un dato di fatto. Le generazioni più giovani hanno abbracciato la filosofia della morte (virtuale) come evento inevitabile e la cercano spasmodicamente nelle uscite del prossimo futuro. In molti però sembrano pensare che i giochi difficili siano nati non più di 10 anni fa. Illusi, non hanno vissuto l'epoca d'oro arcade, quella in cui praticamente tutti i videogiochi erano concepiti e sfornati con l'obiettivo di far imprecare il giocatore e fargli spendere montagne di monete.Avete presente titoli come Ghosts 'n Goblins, Joust e Contra? Basterebbero per far impallidire qualsiasi appassionato di Dark Souls. Tra le compagnie più sadiche dell'epoca c'è di sicuro Capcom, che non contenta di infestare i cabinati con i suoi giochi demoniaci iniziò a sviluppare una serie che portò parte di quell'inferno nelle case di milioni di giocatori. Si chiamava ...