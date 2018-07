Master of Arts – Moa presenta le nuove sneaker Walt Disney in collaborazione con Swarovski

MOA Master Of Arts sostiene il Mengo Music Fest : MOA Master Of Arts al fianco del Mengo Music Fest: una maniFestazione organizzata dall’associazione Music! con lo scopo di promuovere la Musica emergente Moa Master of Arts è la fashion sneaker italiana più apprezzata dal mercato dell’high fashion internazionale. In pochi anni il brand ha raccolto il consenso di migliaia di appassionati di tutto il mondo grazie alla qualità produttiva e alla creatività delle sue collezioni, capaci di ...

Da Master of Arts a Calliope : iniziano i Saldi - le proposte più… fashion [GALLERY] : I Saldi sono iniziati: nella gallery le proposte più interessanti, da Master of Arts a Mimi a la Mer I Saldi estivi sono finalmente iniziati! Impossibile resistere alla tentazione di fare scorta di capi di abbigliamento e accessori fashion, quando i prezzi iniziano a scendere vistosamente. I Saldi addicted si dividono in due gruppi principali: ci sono coloro che approfittano subito dei Saldi, per non farsi scappare il capo che più amano, ...

Moa Master of Arts e le sneakers con TV Boy : Lui è in arte Tv Boy e se il nome vi dice poco, basta pensare che il bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio – opera disegnata a Roma e cancellata all’indomani dell’insediamento del nuovo Parlamento Italiano – è opera sua. Così come l’abbraccio tra Renzi e Berlusconi, Fedez e Chiara Ferragni, Papa Francesco e Trump, Messi e Cristiano Ronaldo, solo per citarne alcuni. Fondatore del movimento ’Urban Pop Art’, TV ...

MOA Masters of Arts a Pitti con Tvboy : un’opera d’arte inedita per una capsule collection in edizione limitata [GALLERY] : MOA MASTER OF Arts presenta Tvboy un’opera esclusiva e le sneaker in limited edition MOA MASTER OF Arts, brand di sneaker italiano che fonda i suoi valori e la sua creatività sull’arte, presenta a Firenze una speciale collaborazione con TV BOY, lo street artist più attuale e popolare del momento. “Urban Pop Sneaker” è l’opera d’arte inedita ed esclusiva che TV BOY ha dedicato alla capsule collection in limited edition creata per MOA MASTER OF ...