Marocchino la palpeggia nelle parti intime sul bus Ma il giudice lo libera dopo tre

(Di martedì 24 luglio 2018) L"accusa, pesantissima, è quella di violenza sessuale. Ma lui, undi 19 anni con regolare permesso di soggiorno in Italia, è stato rimesso in libertàsoli tre giorni.Per il gip del tribunale di Cassino, infatti, la testimonianza di una ragazza di 15 annitamentre era in viaggio su un pullman della Cotral sulla tratta Sora-Anagnina, non sarebbe attendibile. O meglio, l"aggressore non sarebbe stato colto in flagranza di reato. Alla base della mancata convalida degli arresti domiciliari ci sarebbe un parere espresso recentemente a sezioni unite dalla Corte di Cassazione.Così a nulla sono valse le dichiarazioni dell"autista, dei passeggeri e della stessa vittima della violenza consumatasi alle 6 di sera di un pomeriggio di luglio. A ricostruire la vicenda è Il Messaggero, che racconta di come la ragazzina, pocoessersi sistemata sui sedili ...