Marchionne | nel mondo degli squali non c’è spazio per sentimentalismi

(Di martedì 24 luglio 2018) Non ce l’ho con nessuno. Solo trovo sempre spunti interessanti per fare osservazioni che possano essere utili in primo luogo a me e alla mia crescita e magari, chissà, persino a qualcun altro. Non ce l’ho di sicuro con la Fiat, addirittura potrei dire di aver potuto emigrare in Brasile grazie a lei, visto che il padre della mia compagna era presidente della Fiat brasiliana e fu la sua permanenza nel paese che gli permise di avviare un’attività umanitaria con la ong Para Ti a Rio, che oggi mi pregio di dirigere e portare avanti non con difficoltà, nonostante le numerose gratificazioni sia umane che istituzionali. D’altra parte non sarà un caso che un uomo come Franco Urani a 50 anni, quindi ancora relativamente giovane e sulla cresta dell’onda, negli anni 80 si concesse il lusso di licenziarsi dal prestigioso e remunerativo posto di presidente di un’azienda simile, per occuparsi poi con ...