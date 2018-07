Marchionne in terapia intensiva. Fca - i titoli risalgono in Borsa : Fca in recupero a Piazza Affari nella seconda giornata di contrattazioni dopo l'uscita di scena di Sergio Marchionne e la rivoluzione al vertice con l'annuncio delle dimissioni di...

F1 : Sergio Marchionne è in terapia intensiva. Peggioramento negli ultimi giorni : coma irreversibile : Sergio Marchionne è ricoverato in terapia intensiva all’Universitatsspital, l’ospedale universitario di Zurigo. È quanto ha rivelato l’agenzia Ansa, senza fornire però ulteriori dettagli sulle condizioni dell’ormai ex amministratore delegato di FCA. Al momento non ci sono conferme ufficiali, né dalla famiglia, né dall’azienda, né tanto meno dall’ospedale, blindatissimo e inaccessibile ai media. Le sensazioni, però, ...

Marchionne - condizioni irreversibili : è in terapia intensiva. La compagna Manuela e i due figli a Zurigo : Il cielo di Zurigo è plumbeo e lo è fino a sera. È quel grigiore che avvolge per tutto il giorno anche l'ingresso dell'Universitatsspital, l'ospedale universitario...

Marchionne in terapia intensiva. 'Condizioni irreversibili' : L'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è ricoverato in terapia intensiva. Lo riferisce l'agenzia Ansa. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono 'irreversibili'. La notizia ...

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo di Fca Manley già al lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

Sergio Marchionne - “le sue condizioni sono irreversibili. È ricoverato in terapia intensiva” : L’ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, è “ricoverato in terapia intensiva” e le sue condizioni sono “irreversibili”. È quanto apprende l’Ansa, ma la notizia – al momento – non trova conferme da parte del gruppo. Nella giornata di sabato, l’azienda della famiglia Agnelli aveva convocato d’urgenza il consiglio d’amministrazione per nominare i successori del manager ...

Marchionne in terapia intensiva : ?"Le sue condizioni irreversibili" : Di ufficiale c'è solo quanto scritto nel comunicato stampa redatto da Fca. "Le condizioni di salute di Sergio Marchionne, a seguito di complicazioni inattese durante la convalescenza post operatoria, si sono aggravate ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi non potrà riprendere la sua attività lavorativa".Per il resto, dall'ospedale di Zurigo dove è ricoverato trapelano pochissime informazioni. Con lui nella stanza ...