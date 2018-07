huffingtonpost

: Altro che dibattito sull'italianità. Senza Marchionne da anni non avremmo più la Fiat - HuffPostItalia : Altro che dibattito sull'italianità. Senza Marchionne da anni non avremmo più la Fiat - giofaber : @agorarai L'attuale proprietà ex FIAT ha incaricato #Marchionne di risanare ed espandere e questo è stato fatto fre… - HuffPostItalia : Marchionne e l'italianità -

(Di martedì 24 luglio 2018) Cosa resta d'italiano, nella Fca del dopo? La domanda circola negli ambienti politici ed economici, in un vorticoso giro di preoccupazioni e inquietudini, accanto alla considerazione che i nuovi vertici sono tutti d'impronta anglosassone.Le domande sono sempre legittime nel discorso pubblico. Ma probabilmente vale più la pena fermarsi su alcune considerazioni di fatti e numeri. A cominciare da un elemento cardine: la Fiat all'arrivo di Sergio, 14 anni fa, era carica di debiti e valeva, in Borsa, appena 4 miliardi. Oggi non ha più debiti e vale 62 miliardi.All'epoca, era "tecnicamente fallita" (espressione di) e pronta a essere acquisita da General Motors, che l'avrebbe fatta a pezzi, tenendone i pochi asset convenienti e alcuni mercati e comunque inglobandola nel giro degli affari americani. Oggi, Fca è uno dei grandi protagonisti ...