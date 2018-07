Maltempo | il sindaco di Pesaro | “Sconto fiscale per danni alla grandine”

Maltempo - il sindaco di Pineto : “Detriti su spiaggia dal fiume Vomano” : Materiali arrivati in gran parte dal fiume Vomano, ma della cui pulizia e smaltimento dovra’ occuparsi il Comune di Pineto . E’ questa la denuncia del sindaco della cittadina costiera, Robert Verrocchio, il quale torna a sollecitare la necessita’ di dare piena attuazione al Contratto di fiume , protocollo giuridico che consente di intervenire in maniera congiunta e condivisa, superando le frammentazioni funzionali dei vari enti, ...

Maltempo - Tursi in ginocchio per i terreni allagati. Il Sindaco Cosma chiede l'intervento della Regione : Situazione grave a Tursi, in provincia di Matera, in località 'Canala' allagati circa 300 ettari di terreno in produzione. Sono bastate due ore di pioggia e grandine caduta nel pomeriggio di ieri per ...