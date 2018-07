Maltempo | Cdm proroga stato emergenza in varie regioni italiane

Maltempo - Cdm : “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati il 7 giugno scorso nel territorio dei comuni di Bussoleno, di Chianocco e di Mompantero, in provincia di Torino. Lo rende noto il comunicato finale di palazzo Chigi. L'articolo Maltempo, Cdm: “Stato di emergenza nei comuni in provincia di Torino” sembra essere il primo su Meteo Web.