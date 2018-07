Malcom-Roma | il fair play che il Barça dimentica

Calciomercato Roma - si fa dura arrivare a Malcom : ecco i dettagli dell’offerta presentata dal Barça al Bordeaux : L’inserimento del club blaugrana ha bloccato la trattativa tra Roma e Bordeaux per Malcom, il giocatore infatti non è partito come previsto per l’Italia Un intrigo in piena regola, una situazione che rischia di trasformarsi nel giallo del Calciomercato estivo. L’operazione Malcom si è complicata improvvisamente ieri sera per la Roma, pronta ad accogliere il giocatore a Ciampino. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Allo scalo ...

