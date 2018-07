Malcom | il Barcellona offre 41 milioni Roma beffata

Calciomercato Roma - incredibile voce dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

Roma - gli agenti di Malcom sono a Barcellona : gli ultimi aggiornamenti : Malcom richiesto da Roma e Barcellona, una concorrenza davvero ardua da superare per il club giallorosso: le ultime Barcellona in pole position per l’attaccante del Bordeaux, Malcom, che solo poche ore fa sembrava della Roma. I due club su Twitter avevano annunciato l’accordo e il 21enne brasiliano stava per prendere un aereo per la Capitale. I giallorossi non avevano fatto i conti però con il club blaugrana che ha alzato ...

Roma - beffa Malcom : il Barcellona rilancia e offre 45 milioni : I blaugrana offrono al giocatore un contratto di 3,5 milioni contro i 2,5 dei giallorossi, che cercheranno di far valere l'accordo con gli agenti del brasiliano

Roma - che beffa : il Bordeaux blocca Malcom - ora c’è il Barcellona : Bordeaux blocca Malcom- Un affare praticamente chiuso, ma che ora potrebbe saltare in maniera netta e improvvisa. La Roma respira aria di beffa per quel che riguarda la trattativa Malcom. L’esterno offensivo del Bordeaux, promesso sposo della Roma, sarebbe stato bloccato prima della partenza per la capitale. Un volo cancellato, visite mediche saltate. Dietro questo […] L'articolo Roma, che beffa: il Bordeaux blocca Malcom, ora ...

Calciomercato Roma - clamoroso inserimento del Barcellona per Malcom : Calciomercato Roma – Sembrava fatta per l’arrivo alla Roma dell’attaccante Malcom ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso colpo di scena. Il calciatore era atteso già nella giornata di oggi in Italia, l’accordo era stato raggiunto sulla base di 32 milioni di euro più bonus, il Bordeaux ha però bloccato tutto per l’inserimento del Barcellona. La dirigenza giallorossa è al lavoro in queste ore per provare a ...

Calciomercato Roma - giallo Malcom : slitta l'arrivo in Italia. Improvviso inserimento del Barcellona : Colpo di scena nella trattativa Roma-Malcom , slitta l'arrivo in Italia del giocatore brasiliano. Il motivo è un rilancio del Barcellona , inseritosi sorprendentemente nell'operazione presentando un'...

Roma - Malcom : volo cancellato. Inserimento del Barcellona : Roma - Giallo Malcom . La Roma dopo aver chiuso l'accordo con il Bordeaux , con tanto di annuncio ufficiale dei due cluib, aspettava il brasiliano a Ciampino alle 23. Tutto era stato preparato per l'...

