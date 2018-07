MALCOM ALLA ROMA? BARCELLONA AD UN PASSO Ultime notizie | ma l' entourage | vogliamo

L'agente di MALCOM : Bloccati dal Bordeaux - vogliamo la Roma. Ma dalla Spagna... : ROMA - Se la Roma vuole Malcom, Malcom vuole la Roma . Almeno così avrebbe assicurato lo staff del brasiliano, secondo quanto riporta il giornalista Andersinho Marques di Premium Sport. Sarebbe quindi solo il Bordeaux il responsabile del blocco del trasferimento aereo del giocatore nella capitale. 'Hanno fermato l'operazione, volevamo venire a Roma ma ci hanno fermato. ...

Calciomercato : MALCOM ad un passo dalla Roma : Malcom Filipe Silva de Oliveira ha deciso: vuole la Roma. La conferma arriva da L’Equipe che sottolinea come l’ala destra brasiliana abbia rifiutato le offerte provenienti dalla Premier League, in particolare dall’Everton – la seconda squadra di Liverpool – e dal Leicester. Il giornale francese parla di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo fra il ds del club giallorosso, Monchi, e il Bordeaux, club ...

Roma - Di Francesco aspetta MALCOM : ore decisive. E Defrel va alla Samp : Da una parte il direttore sportivo Monchi, che continua a lavorare per consegnare entro l'inizio della prossima settimana Malcom a Di Francesco; dall'altra il tecnico che si prepara per la tournée ...

MALCOM ALLA Roma : ora il portiere sognando N'Zonzi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , è stato nuovamente offerto il milanista Donnarumma , ma la trattativa per Olsen è bene indirizzata, pur non perdendo d'occhio le piste alternative Areola , ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina. Monchi insiste per Olsen - MALCOM dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...