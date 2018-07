Make-up | lasciati ispirare dalle star

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Metà anno. È tempo di tirare le somme beauty e dare uno sguardo ai look che più di tutti ci hanno colpito in questi primi mesi del 2018. Sotto i riflettori, tendenze colore, tecniche e sfumature che leadocchiate sui tappeti rossi più importanti di sempre hanno sfoggiato con orgoglio sortendo in noi il desiderio di provare – ma molto spesso con mancati risultati – a replicare. In prima linea le nuance hot di queste stagioni. Si parte col rosa che ha trionfato ancora una volta contrassegnando la primavera con le sue sfumature romantiche. Tonalità intramontabile, resta fedele alleata di bellezza, sia che venga declinato in un fumoso rosa antico che in un vivace pink, come quello sfoggiato recentemente da Katy Perry. LEGGI ANCHE-up 2018: una primavera in rosa Ma se il rosa è una certezza, l’Ultra Violet, Pantone 2018, è la carta vincente per colpire nel segno. Proprio ...