Ma come diavolo fa? Il trucco di questo illusionista per risolvere il cubo di Rubik è

Il Signor Diavolo - Pupi Avati/ "Il finale mi ha spaventato - come se l'avesse co-sceneggiato Satana" : Il Signor Diavolo , Pupi Avati : "Il finale del film mi ha spaventato come se lo avesse co-sceneggiato Satana". Il padre dell'horror gotico italiano torna con un film molto atteso.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:19:00 GMT)

“Una scoperta sensazionale!”. Lo hanno ‘trovato’ nel bel mezzo del deserto egiziano. Incredibile ma vero. E la domanda sorge spontanea : “Ma come diavolo ci è finito lì?” : Ci sono passioni che non potranno mai essere spiegate a chi d’amore non s’intende. Il cinema, insieme alla musica, tra tutte le nobili arti del XX secolo, sono quelle che più sono riuscite a infondere gioia, dolore e passione, nel cuore di miliardi di persone in tutto il mondo. Scene colme di patos, accompagnate da una musica celestiale, come quella scritta e diretta da Ennio Morricone in “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore, ve ...