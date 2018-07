M5s | Di Maio | “Mura? Deve dimettersi Fare il deputato è un privilegio | giusto stare

Di Maio 'scarica' il deputato M5s velista Mura : 'Avrebbe già dovuto dimettersi' : Di Maio 'scarica' il deputato M5s velista Mura: 'Avrebbe già dovuto dimettersi'

Di Maio 'scarica' il deputato M5s velista Mura : "Avrebbe già dovuto dimettersi" : Il vicepremier, Luigi Di Maio, 'scarica' di deputato 'velista' di M5s, Andrea Mura. “Doveva già dimettersi”, ha commentato il ledare 5 stelle parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea dell'Alleanza delle cooperative. “I parlamentari - ha aggiunto - sono dei privilegiati con stipendi da privilegiati e sono i primi che devono andare a lavorare”.

Tap - Di Maio : “Si ascoltino le comunità. M5s non ha cambiato idea”. Confronto con Calenda su Ilva? “Troppo tardi” : Un nuovo caso per il M5S e per il ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo la contestazione subita dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a opera di attivisti “No Tap“. L’infrastruttura tanto contestata dalla popolazione locale verrà bloccata dal governo giallo-verde oppure verrà realizzata? “Come ha detto anche il ministro Moavero Milanesi, in Azerbaigian, ...

Manovra - Tria vs Di Maio : "no spese fuori bilancio"/ Ultime notizie - vicepremier M5s "no contrapposizioni" : Manovra Economica, Tria 'frena' Di Maio e Salvini 'no spese fuori da vincoli di bilancio'. Ultime notizie, vicepremier M5s 'nessuna contrapposizione'.

Caos Ilva - Forza Italia “Di Maio improvvisa”/ Salvini - “impensabile che chiuda”. Calenda - “M5s annulli gara” : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Dl dignità - scontro Di Maio-Pd sugli indennizzi - M5s : stanno coi padroni : Nuovo scontro sul decreto dignità, questa volta tra Movimento 5 Stelle e Pd . Oggetto del contendere alcuni emendamenti Dem, presi di mira anche dalla minoranza interna, che chiedono di cancellare il ...

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ...

Beppe Grillo fa 70 anni. Gli auguri di Di Maio : Sei il paziente zero dai cui tutti siamo stati contagiati. Ci hai fatto ammalare di M5s : "70 anni, Beppe! Hai fatto 70 anni, ma so che ti senti un ragazzino, hai sempre avuto delle energie straordinarie che nessuno sa spiegare da dove riesci a tirarle fuori". Con queste parole Luigi Di Maio, ministro del Lavoro fa gli auguri al leader del M5S per i sui 70 anni. In un lungo post Di Maio ricorda:--"Oggi siamo qui e se siamo qui è grazie a te, grazie alla tua energia contagiosa. Ci hai sempre detto che il Movimento 5 Stelle è un virus ...

M5s : Di Maio - auguri a Grillo - orgogliosi del sogno che ci hai regalato (2) : (AdnKronos) – “Con te -prosegue il post- c’è sempre stato Gianroberto, ma nelle piazze e nei video vedevamo sempre te. Eri tu che ti fermavi anche un’ora dopo i comizi e avevi una parola per tutti quelli che si avvicinavano a te anche solo per un abbraccio. Io ero uno di quelli che passavano di là, che ti ha sentito, che si è avvicinato e poi non se ne è più andato. Ora siamo milioni e siamo maledettamente orgogliosi del ...