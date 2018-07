M5S | Casaleggio | ' Parlamento inutile in futuro' ; Fico lo smentisce

LAURA BOLDRINI CONTRO M5S E LEGA/ “Casaleggio ordinò di usarla come cavia" - il libro-accusa : LAURA BOLDRINI CONTRO M5s e LEGA in un'intervista all'Agi: “L’odio nei miei confronti è nato da loro, iniziò tutto nel 2014, dopo un video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:30:00 GMT)

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5S sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

M5S - Casaleggio : "Il Parlamento potrebbe non servire più in futuro" : 15.30 - Le parole di Davide Casaleggio hanno fatto storcere qualche naso tra i politici che in Parlamento ci siedono anche oggi e che non sono affatto d'accordo con le previsione fatta nell'intervista pubblicata stamattina.Tra le fila del Partito Democratico è emerso Filippo Sensi, che ha affidato a Twitter il proprio pensiero e ha chiamato in causa il Presidente della Camera Roberto Fico:Non dispiacerebbe sul superamento del Parlamento e ...

M5S - Casaleggio : inevitabile superare Parlamento - ormai c'è la Rete : Roma, 23 lug., askanews, - 'Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque ...

M5S - Di Maio in Tribunale contro ex attivista : “La sua espulsione fu legata alla querela di Casaleggio? Non ricordo” : Alle 9 e 35 tra i due c’è una stretta di mano fugace. Avviene poco prima dell’udienza. Poi Luigi Di Maio si accomoda al banco dei testimoni e l’ex attivista M5s Angelo Ferrillo affianco al suo avvocato, Marco De Scisciolo. Durerà appena mezz’ora la deposizione del vicepremier M5s al processo di Napoli Nord che vede Ferrillo imputato di diffamazione ai danni di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati. Per dribblare fotografi e ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5S/ Video - “no nomine e stadio Roma” : ‘giallo’ mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa Cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:05:00 GMT)

DAVIDE CASALEGGIO E LA CENA CON LANZALONE/ Video - “Mai occupato di nomine" : ma Giorgetti tira in causa M5S : DAVIDE CASALEGGIO e la CENA delle nomine con LANZALONE, Video, “Mai fatta questa CENA, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:42:00 GMT)

M5S - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Elezioni comunali Ivrea - il flop del M5S nella città dei Casaleggio : il candidato non va al ballottaggio : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

Disfatta M5S a Ivrea - terra dei Casaleggio. Non va neanche al ballottaggio : Sarà ballottaggio fra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio.A Ivrea il fondatore Gianroberto Casaleggio ha lavorato e vissuto per anni e così anche il figlio Davide, che si era impegnato in prima persona per le comunali. Ivrea è anche la sede del summit annuale dei pentastellati. Eppure il candidato sindaco Massimo Fresc, albergatore e ...

Manifestazione M5S a Roma/ Diretta streaming video - ecco Grillo : Casaleggio - 'impossibile diventa possibile' : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:07:00 GMT)