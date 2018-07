L’Unione Europea si mobilita per gli incendi | aiuti a Grecia | Svezia e Lettonia

Incendi ad Atene - migliaia in fuga : chiesto aiuto alL’Unione europea : Incendi ad Atene, migliaia in fuga: chiesto aiuto all’Unione europea Incendi ad Atene, migliaia in fuga: chiesto aiuto all’Unione europea Continua a leggere L'articolo Incendi ad Atene, migliaia in fuga: chiesto aiuto all’Unione europea proviene da NewsGo.

Incendi Grecia - situazione drammatica ad Atene : migliaia in fuga - si temono morti e dispersi. Chiesto l’aiuto delL’Unione Europea : 1/7 AFP/LaPresse ...

Migranti - per me le responsabilità delL’Unione Europea non sono minori di quelle di Salvini : Con qualche dichiarazione di Salvini si può anche essere parzialmente d’accordo. Ad esempio quando denuncia le intromissioni occidentali in Ucraina, condanna le sanzioni contro la Russia o approva l‘autodeterminazione della Crimea. Meno, allorquando esprime appoggio per le posizioni filoisraeliane di Trump, come giustamente rilevato dal sottosegretario agli esteri pentastellato Manlio Di Stefano. Il punto tuttavia è anche e ...

L’enorme multa delL’Unione Europea contro Google : La Commissione vuole 4,3 miliardi di euro per concorrenza sleale e abuso della sua posizione dominante nel mercato degli smartphone, attraverso il sistema operativo Android The post L’enorme multa dell’Unione Europea contro Google appeared first on Il Post.

Trump considera L’Unione Europea «un nemico» : L'ha detto in un'intervista a CBS News, citando una presunta rivalità commerciale The post Trump considera l’Unione Europea «un nemico» appeared first on Il Post.

Brexit - Theresa May : “Trump mi ha detto di fare causa alL’Unione europea” : Il primo ministro britannico, Theresa May, parlando con la Bbc, ha affermato che il presidente Usa, Donald Trump, durante la sua visita in Gran Bretagna, le ha detto di «fare causa all’Unione europea» invece di continuare a negoziare per la Brexit....

Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa alL’Unione Europea - su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha incontrato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, impegnato questo weekend in una visita ufficiale in Regno Unito. Durante una conferenza stampa congiunta, Trump aveva detto di aver dato un consiglio a The post Trump ha consigliato a Theresa May di fare causa all’Unione Europea, su Brexit appeared first on Il Post.

C’è anche chi vuole entrarci - nelL’Unione Europea : I paesi dei Balcani ci provano da anni, facendo anche progressi per soddisfare i requisiti: ma secondo alcuni il vero ostacolo sono i paesi già membri The post C’è anche chi vuole entrarci, nell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Trump cavalca Brexit e migranti per sgretolare L’Unione europea : Si scrive sgarbo a Theresa May, ma si legge attacco all’Europa. Dai commerci all’immigrazione, prendendo di mira i valori fondanti che l’hanno tenuta insieme dalla fine della Seconda guerra mondiale, proprio alla vigilia del controverso vertice col russo Putin. Così vanno interpretate le parole del presidente Trump durante la sua tappa di ieri in G...

Londra uscirà malconcia dalL’Unione europea : Le dimissioni di due ministri sostenitori della Brexit mostrano le profonde spaccature dei tory che cercano di rimanere disperatamente al potere. Leggi

La sfida per salvare L’Unione europea : Per la destra e la sinistra europee è arrivato il momento di collaborare e di ostacolare insieme i revanscismi e i nazionalismi come quelli di Trump e Putin. Leggi

Migranti - L’Unione Europea : “Non li rimandiamo in Libia - situazione inumana” : “Non ci saranno mai dei rimpatri dell’Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i Migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti Migranti in Libia. L’Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c’è un meccanismo di transito d’urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia”. Così la portavoce della ...

Agricoltura - FAO : L’Unione Europea sostiene le famiglie irachene colpite dal conflitto : Le famiglie di agricoltori vulnerabili in aree post-conflittuali nelle pianure irachene di Ninewa, a ovest di Mosul, saranno in grado di sopportare meglio gli shock grazie a un progetto della FAO, finanziato dall’Unione Europea, che mira ad aumentare il reddito familiare durante la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle infrastrutture locali e la creazione di beni produttivi pubblici e comunali. Il progetto da 6 milioni di ...

L’Unione Europea non funziona? Ecco la soluzione : sciogliamola : Molti anni fa sono rimasto un po’ stupido quando mi sono accorto di essere un tendenziale sfasciafamiglie. Non nel senso che tutte le mogli degli amici si innamorassero di me ma nel senso che, quando qualcuno mi raccontava i suoi problemi coniugali, la mia reazione pressoché costante era... Segui su affaritaliani.it