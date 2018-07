L' Ue | ' Seimila euro a migrante' Salvini | ' Niente elemosine'

Aiuti e Seimila euro a migrante - ma Salvini boccia l'Ue : «Centri controllati» nei Paesi euro pei da mettere in piedi «su base volontaria» per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri dei migranti irregolari e un...

L'Ue rimborserà Seimila euro per migrante. Salvini : 'All'Italia non serve l'elemosina' : seimila euro per ogni profugo e 'Centri controllati' nei Paesi Ue 'su base volontaria' per migliorare le procedure di asilo e accelerare i rimpatri degli irregolari. È la proposta della Commissione Ue ...