calcioweb.eu

: L'#Udinese non si ferma: successo anche contro il Wolfsberger - CalcioWeb : L'#Udinese non si ferma: successo anche contro il Wolfsberger - Danyinter91 : @LorenzoGar Ne ho vissuto tante di queste vittorie e di coppe alzate al cielo fortunatamente. Te non sai se riuscir… - Luca24479000 : RT @BernaConcetta: Ma non era che li compriamo e l'anno dopo li vendiamo? Che siamo come l'Udinese? -

(Di martedì 24 luglio 2018) L’Udinese di Mister Velazquez non sipiù e batteilAC, squadra che milita nella Bundesliga austriaca. La squadra è apparsa un pò macchinosa rispetto alla gara disputata pochi giorni fa con l’FK UFA. Bianconeri subito pericolosi: Barak si fa murare una conclusione da Dobnik: sulla respinta ci arriva bomber Lasagna che però manda il pallone sul palo. Serve un guizzo di Barak per cambiare gli equilibri della gara: al 18′ Antonin – allargato sulla fascia sinistra – supera un paio di avversari e mette un pallone invitante in mezzo per Lasagna. Kevin calcia in porta ma un super Dobnik riesce a respingere. Sulla ribattuta arriva lesto Rodrigo De Paul che insacca da posizione ravvicinata. Sul finale del primo tempo ila causa di qualche errore di troppo in disimpegno – prende un po’ di coraggio e ...