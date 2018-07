Londra | dal 2020 auto a passo d' uomo per ridurre gli incidenti

L'Opera del mendicante - dalla Londra del '700 ai bassifondi della Brexit : C'è un titolo-leggenda nel teatro italiano, uno dei più citati spettacoli di Giorgio Strehler, "L'Opera da tre soldi", che il grande regista allestì due volte – spesso al centro di aspre polemiche teatrali - al Piccolo Teatro di Milano. La prima volta, affidandola negli anni Cinquanta a due grandi attori, come Milly e Tino Carraro; la seconda, vent'anni dopo, a due assi della canzone come Milva e Domenico Modugno.Due ...

Londra uscirà malconcia dall’Unione europea : Le dimissioni di due ministri sostenitori della Brexit mostrano le profonde spaccature dei tory che cercano di rimanere disperatamente al potere. Leggi

Minerari in declino a Londra. Timori su domanda dalla Cina : Timori che nascono dagli effetti della guerra commerciale voluta da Donald Trump sull'export di Pechino e, di conseguenza, sulla domanda da parte del primo consumatore di commodity del mondo. , RR - ...

Brexit - è arrivata la legge che permetterà a Londra di uscire dall’Unione Europea : Dopo due anni dal referendum sulla Brexit (era il 23 giugno 2016), e dopo mesi e mesi di accese discussioni e vibranti dibattiti parlamentari, la decisione del Regno Unito di uscire dall"Unione Europea è diventata finalmente legge e, dunque, ancor più definitiva.Già, perché John Bercow, presidente della Camera dei Comuni, ha ufficialmente annunciato che la proposta di legge per abbandonare l"Ue ha ottenuto il beneplacito decisivo della Regina ...

Londra violenta - 15enne ucciso a coltellate dal branco. Morto anche un 30enne : Ancora una notte di sangue nella capitale londinese. L'episodio più grave è costato la vita a un ragazzino colpito a morte da tre suoi coetanei dopo l'annullamento di una festa di compleanno.Continua a leggere

Salvatore Esposito a Londra per Gomorra 4 : prime foto dal set per la vittoria di Genny? : Quanto lontano dovrà andare Genny Esposito per trovare alleati in Gomorra 4? A quanto pare Salvatore Esposito è andato molto lontano e, messi da parte i suoi viaggi in Germania alla ricerca del padre, adesso la location ideale sembra essere Londra. Lo stesso attore ha annunciato via social il suo arrivo a Londra e poi, direttamente dalla palestra che lo ha ospitato, ha fatto una diretta scial per annunciare il primo giorno sul set per ...

Zucchero a Venezia per il primo sopralluogo da concerto a un mese dall’evento a Londra con Eric Clapton : Zucchero a Venezia prima del grande concerto in Piazza San Marco. L'artista di Reggio Nell'Emilia ha effettuato il suo primo giro in gondola prima dell'evento che terrà in riviera a luglio, a 8 anni dall'ultimo concerto organizzato all'ombra della Basilica. L'artista ha condiviso le prime immagini della sua permanenza a Venezia nelle quali appare rilassato e in gondola, uno dei simboli della città nella quale molto presto terrà gli unici due ...

Sherlock Holmes salva dalla rapina un impiegato Deliveroo a Londra : Una macchina Uber, un fattorino di Deliveroo e Sherlock Holmes . Questi gli ingredienti dell'ultimo fatto di cronaca accaduto a Londra. Protagonista assoluto il popolare attore britannico Benedict ...

Sarri al Chelsea - spunta l'indizio social dal preparatore : 'Al sole prima di Londra...' : Un indizio social potrebbe far pensare che la strada verso Londra, per Maurizio Sarri, oggi sia un po' più breve. E' vero, l'ex allenatore del Napoli non è ancora riuscito a sbloccare la sua ...

DALLA CINA/ Lao Xi : a Londra qualcuno lavora (con M5S e Lega) per fa saltare l'Italia : Ci potrebbe essere un interesse a fare da sponda all'Italexit da parte di alcune forze inglesi alle prese con il difficilissimo Brexit. l'Italia è solo una pedina. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il vero discorso che dovrebbero fare Di Maio e SalviniDALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in Malesia

Chelsea - Conte a un passo dall'addio : atteso a Londra - c'è il nodo contratto : Antonio Conte è a un passo dall'addio al Chelsea: secondo quanto riporta Premium Sport, il tecnico italiano è atteso in queste ore a Londra per formalizzare il suo addio ai Blues. L'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, anche se si discute ancora sulle modalità. nodo ...

Ken Livingstone - ex sindaco di Londra - si è dimesso dal Partito Laburista : Ken Livingstone, sindaco di Londra dal 2000 al 2008, ha annunciato di avere deciso di dimettersi dal Partito Laburista, al quale si era unito per la prima volta 50 anni fa. Livingstone, 72 anni, era stato sospeso nel 2016 a The post Ken Livingstone, ex sindaco di Londra, si è dimesso dal Partito Laburista appeared first on Il Post.