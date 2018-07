L' Italia può franarci sotto i piedi | il 91% dei Comuni a rischio idrogeologico

AlItalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo : Roma, 23 lug. , AdnKronos, 'Alitalia è un'azienda che non sta sul mercato da molto tempo e quando è presente, ci sta in modo affannoso. Ha una dimensione tale per cui non può più essere più una ...

AlItalia : Calenda - non può più essere compagnia bandiera - è assurdo - 2 - : AdnKronos, 'Bisogna trovare una soluzione adesso, definitiva e strutturale. A Toninelli prosegue Calenda dico che invece di fare queste cose naif, per le quali pensa che qualcuno venga a investire con ...

G20 Tria : "Crescita Italia positiva - ma può rallentare" : Quando invece l'economia attraversa una fase di contrazione, viene applicato un regime di austerità, esacerbando la recessione, ndr,. Mnuchin vede Tria: importanti i rapporti Usa-Italia ''Buon primo ...

Avramopoulos all'Italia : 'L'Europa vi aiuterà - ma la Libia non può essere considerata porto Sicuro' : Il Commissario europeo alle migrazioni riconosce il lavoro svolto in questi anni dal nostro Paese, ma ribadisce che la Libia 'E' un paese diviso, i diritti umani sono sotto attacco e un ordine ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : finalmente si comincia. Italia-Cina - si può sognare : Domenica, ore 10.30, stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra: scatta finalmente il Mondiale di Hockey su prato femminile per la nazionale italiana, tornata a giocarsi una manifestazione iridata ad oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre affrontano nel primo match del raggruppamento preliminare la Cina: una sfida già decisiva per le sorti del torneo tricolore. La squadra di Roberto Carta è la Cenerentola di ...

Qui! Group - 150 milioni di debiti. Ma per la Banca d’Italia può emettere le carte di credito : Bankitalia ha nuovamente autorizzato Qui! Group a emettere carte di credito prepagate lo scorso 16 luglio, dopo una sospensione di quasi due anni e dopo la rottura della convenzione con Consip, comunicata lo scorso 13 luglio e motivata con il «reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali». ...

In Italia un migrante può violentare perché non conosce la legge : La data in cui l’Italia è divenuta ufficialmente il regno della follia è il 13 settembre 2017, durante un convegno… L'articolo In Italia un migrante può violentare perché non conosce la legge proviene da Essere-Informati.it.

Perché l'Italia non può rinunciare al gasdotto Tap : I grillini, da sempre contrari, oggi alla prova di governo che faranno? Ma la Tap non è una questione solo italiana e tornare indietro non si può

Fmi : l'incertezza sulle politiche future può frenare l'Italia - : Il Fondo lancia il suo monito nel documento preparatorio del G20 che si terrà a Buenos Aires dal 30 novembre all'1 dicembre. Per l'organismo, il nostro Paese ha bisogno di riforme che rafforzino la ...

Migranti - doccia fredda per l'Italia : il "piano Conte" non può partire : "Nessuna operazione europea e nessuna nave europea effettua sbarchi in Libia, perché non lo consideriamo un Paese sicuro". Lo sottolinea la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni Natasha Bertaud...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 Settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia : “L’Italia non può mettere le porte al mare” : La nave Open Arms dell’ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. È quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L’imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa ong. «Anche se l’Italia chiude i porti - scrive su Facebook l’organizzazione non governat...

