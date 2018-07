L' intervista a Sandra Bullock

ilgiornale

: RT @pdnetwork: 'Se l'Italia avesse avuto altri #Marchionne oggi avremmo Alitalia competitiva. Parte dell'odio contro di lui derivava dall'i… - magrini_sandra : RT @pdnetwork: 'Se l'Italia avesse avuto altri #Marchionne oggi avremmo Alitalia competitiva. Parte dell'odio contro di lui derivava dall'i… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Da New Yorke George Clooney sono fratelli. Succede in Ocean's 8, ultimo sequel della popolare saga iniziata nel 2001 da Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia e Julia Roberts. In ...