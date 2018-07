Lindt & Sprüngli | cresce utile 1° semestre | +12 | 7% a 86 mln franchi

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos/ats) –continua la sua crescita nel primodel 2018: il produttore svizzero di cioccolato ha registrato unnetto di 86 milioni di, in crescita del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato operativo, su base annua, è aumentato dell’11,5% a 117,1 milioni di, indicain una nota, precisando che ciò è dovuto ai progressi compiuti nel settore degli acquisti di materie prima e a una maggiore efficienza.ed ebit tuttavia si sono rivelati inferiori alle aspettative degli analisti. A fine giugno, i dipendenti del gruppo con sede a Kilchberg (Zurigo) erano 13. 68, in aumento di 384 unità rispetto allo stesso periodo del 2017. Il fatturato è cresciuto del 7,7% a 1,67 miliardi di. Per quanto riguarda il resto dell’esercizio in ...