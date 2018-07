L’inarrestabile Luca Capizzi e il suo tormentone estivo

allmusicnews

(Di martedì 24 luglio 2018)e il suoIl cantautore Italo/svizzero(Basilea classe 89) sta sbancando ovunque con il suo ultimo singolo “Siamo Uguali”, già in rotazione radiofonica. Il videoclip girato a Roma e realizzato da VideoPro24, ha raggiunto le 100’000 visualizzazioni su Youtube e non solo, infatti il brano stesso ha ottenuto oltre 85’000 plays su Spotify. Il brano porta la firma di, Francesco Sponta e Marco Di Martino. Siamo Uguali fa parte del fortunatissimo album ominimo, che raggiunse nella prima settimana la “TOP40” dei dischi più venduti su ITunes. Infatti il suo album “” è stato acquistato ed ascoltato in streaming in ben 50 paesi nel mondo. Il cantautore tornerà presto in studio per iniziare la registrazione del suo prossimo disco.