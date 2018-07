Lily James | una donna in carriera

vanityfair

: RT @THEIMONATION: Lily James in Oscar de la Renta at the Mamma Mia 2 premiere in London. - I - FashionPoliced : RT @THEIMONATION: Lily James in Oscar de la Renta at the Mamma Mia 2 premiere in London. - I - sundasj14 : RT @THEIMONATION: Lily James in Oscar de la Renta at the Mamma Mia 2 premiere in London. - I - Mauro76886946 : RT @Annalisa3073: Poi d'improvviso mi scolse le mani e le mie braccia divennero ali quando mi chiese 'conosci l'estate?' io per un giorno p… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Un estratto della cover di Vanity Fair in edicola dal 25 al 31 luglio Ci vediamo in un café in zona Archway, nord di Londra. Dentro, qualche mamma e un gruppetto di bambini, un foglio attaccato alla vetrina pubblicizza corsi di yoga per famiglie. Non esattamente il posto in cui ti aspetti di incontrare un’attrice. «Abito qui nei dintorni, mi era comodo», mi spiegherà dopo. Offrendomi anche consigli su cose da fare nei dintorni nel caso avessi un po’ di tempo per una passeggiata a intervista finita, «se le interessa lo shopping temo non ci sia molto, ma c’è un bellissimo parco a pochi minuti da qui», dice mostrandomi il percorso sulle mappe del suo cellulare.è arrivata da sola. Impermeabile beige, ballerine, occhialoni da sole, i capelli informalmente raccolti con un elastico. https://www.youtube.com/watch?v=bskK1bjp8MM Il 6 settembre esce Mamma Mia! Ci risiamo. ...