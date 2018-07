Liga | sorteggiato il calendario per la stagione 2018 2019 | Barcellona-Real in programma

sportfair

: Sorteggiato calendario, ecco la prima giornata By ANSA - mbwManzoni : Sorteggiato calendario, ecco la prima giornata By ANSA - RedazioneFM : #Liga: Ecco il calendario - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liga: Barcellona-Real Madrid il 28/10 Sorteggiato calendario, il ritorno al Bernabeu il 3/3/2019 -

(Di martedì 24 luglio 2018) Il primo Clasico dellatraMadrid andrà in scena il 28 ottobre, ritorno fissato per il 3 marzo Il primo ‘clasico’ di Spagna della nuovatraMadrid si giocherà il 28 ottobre al Camp Nou. Lo ha stabilito il sorteggio delladi oggi. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si terrà invece il 3 marzo delal Santiago Bernabeu. Le due big di Spagna avrano comunque un inizio morbido dicon ilMadrid che sarà impegnato in casa con il Getafe e il, sempre in casa, con l’Alaves. Avvio in salita per l’Atletico Madrid di Diego Simeone che avrà subito il Valencia al Mestalla. Laprenderà il via il 18-19 agosto. I derby trae Atletico sono inil 30 settembre e il 10 febbraio. (ADNKRONOS)L'articoloilper la ...