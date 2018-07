Liga | sorteggiato il calendario | Barcellona-Real Madrid il 28 ottobre

Liga - sorteggiato il calendario per la stagione 2018/2019 : Barcellona-Real in programma il 28 ottobre : Il primo Clasico della stagione tra Barcellona e Real Madrid andrà in scena il 28 ottobre, ritorno fissato per il 3 marzo Il primo ‘clasico’ di Spagna della nuova stagione tra Barcellona e Real Madrid si giocherà il 28 ottobre al Camp Nou. Lo ha stabilito il sorteggio della Liga di oggi. La sfida di ritorno fra le due dominatrici del campionato si terrà invece il 3 marzo del 2019 al Santiago Bernabeu. Le due big di Spagna ...