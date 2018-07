Libia | il ministro Trenta vede Sarraj e dà lo stop a Macron | ‘Prima pacificazione poi

Ministro Trenta in Libia : fermare tratta di esseri umani : Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. "Occorre fermare il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare". E' quanto ha detto il Ministro della Difesa al suo ...

La Ue a Salvini : 'In Libia no porti sicuri'. Il ministro : 'Così si agevolano gli scafisti' : ... quindi è una valutazione puramente giuridica sulla quale non c'è una decisione politica da prendere'. La risposta di Salvini non si è fatta attendere: 'L'Unione Europea vuole continuare ad agevolare ...

Libia : Serraj chiede al ministro Moavero la riattivazione dell’accordo Berlusconi-Gheddafi : L’accordo del 2008 prevedeva tra l’altro la costruzione di un’autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari in 20 anni...

Libia - missione a sorpresa del ministro degli Esteri Moavero Milanesi - : Il titolare della Farnesina è a Tripoli, dove sono previsti incontri con il presidente del Consiglio Serraj e il vicepremier Maitig. Tra i temi di discussione: "Sostegno a legittime Istituzioni ...

