“L’ho fatto perché non dormiva” Muore a 8 mesi | la scoperta choc dei medici

caffeinamagazine

: Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero io #EdIo - Valerio_Scanu : Ma come ho fatto a non accorgermi che l’unico problema ero io #EdIo - borghi_claudio : Fossi in @armandosiri querelerei a tappeto tutti quelli che affermano o anche solo alludono al fatto che lui abbia… - juventusfc : ?? #Spinazzola: “L'anno scorso ho provato a venire qua, non volevo perdere il treno di arrivare qua. Poi però sono r… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Dovrà scontare quindici anni di carcere una giovane mamma serba. Si chiama Tanja Lakic Mahud ed è stata condannato da un tribunale di Belgrado per aver somministrato una dose di metadone alla figlioletta di ottoper farla dormire. Una dose così massiccia che ha provocato un’overdose mortale alla piccola. Questa è stata la giustificazione della donna: non riusciva in alcun modo a far smettere di piangere la bambina così, arrivata al culmine dello stress e del nervosisimo, è ricorsa al metadone. I fatti contestati a Tanja Lakic Mahud risalgono al 2015, quando fu ritrovata nel suo appartamento della capitale serba in uno stato di totale incoscienza da un parente. Dopo che quest’ultimo ha visto la donna in quelle condizioni, hala terribile: ha visto il corpicino senza vita della figlioletta di Tanja abbandonato sul balcone, coperto di borse. (Continua ...