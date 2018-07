quattroruote

: Lexus LC F - Primi test per la versione più sportiva - dinoadduci : Lexus LC F - Primi test per la versione più sportiva -

(Di martedì 24 luglio 2018) LaLC ha già una sua variante da competizione che corre nel campionato SuperGT giapponese, ma fino a oggi non esisteva un modello stradale realmente sportivo: le foto spia odierne confermano però l'arrivo di unagriffata F, un ritorno nel mondo delle due posti più performanti, che mancano in casadai tempi della "halo-car" LFA del 2009.Probabile debutto del V8 biturbo. La coupé, proposta unicamente inV6 ibrida e V8 aspirata, è pronta a trasformarsi in una verache dovrebbe prendere la denominazione LC-F. La LC 500 in realtà adotta già il V8 aspirato da 467 CV della RC-F, ma gli intercooler che si vedono nel frontale lasciano ipotizzare la scelta di realizzare un inedito V8 biturbo, così da rivaleggiare ad armi pari con le concorrenti dirette: non è quindi da escludere una potenza superiore ai 600 CV.Aggressiva come una F. Dalle foto spia ...