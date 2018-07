Legionella nel Milanese | due morti e 18 casi | è allarme | attivata una task force

Milano - epidemia di Legionella a Bresso : 2 morti e 17 persone colpite. La Regione : “Situazione critica - ecco le precauzioni” : Due morti e 17 casi di contagio accertati. Si aggrava l’emergenza legionella a Bresso , nel Milanese. All’uomo morto lunedì, si è aggiunta una donna deceduta martedì. Entrambi gli anziani avevano 94 anni. Sono deceduti per le complicanze sopraggiunte dopo aver contratto il batterio, che secondo i dati della Regione Lombardia ha già colpito 17 persone . A confermare la situazione, definendola “complicata” e “ critica ”, è ...

Legionella Bresso - morto un anziano : Legionella Bresso , c'è un morto E' un uomo di 94 anni la prima vittima della Legionella che ha colpito la provincia Nord di Milano in questi giorni. Secondo le prime informazioni il soggetto avrebbe ...

Bresso - la Legionella torna a uccidere : Bresso , Milano, , 24 luglio 2018 - Un morto e altre 14 persone colpite dalla legionella in meno di dieci giorni. torna l'incubo del batterio killer tra Bresso , Cormano e Cusano . Con un anziano di 94 ...

Incubo Legionella - 14 casi in Lombardia : attivata una task force : Torna l'allarme legionella dopo i casi registrati nel 2014, quando un uomo era morto in seguito al contagio. Il batterio si diffonde di nuovo a Bresso, alle porte di Milano: 14 nuovi casi in pochi giorni. attivata una task force Segui su affaritaliani.it