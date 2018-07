Legionella Bresso | morto un anziano

Torna l'incubo Legionella a Bresso - 14 casi in pochi giorni : Nel 2014 un uomo di 78 anni era morto in seguito al contagio. La Regione: "Il contagio avviene tramite inalazione del germe, ad esempio facendo la doccia o il bagno"--A Bresso Torna l'allarme legionella. Dopo i casi che si erano registrati nel 2014 (un uomo di 78 anni era morto in seguito al contagio) il batterio si diffonde di nuovo nel comune alle porte di Milano. I casi segnalati questa volta sono 14. A dirlo è l'assessore regionale al ...