L' economia tra nuove minacce di protezionismo e rialzi tassi USA

La Caccia in Calabria tra economia - natura e politica - La testimonianza diretta : 'vorrei farvi capire cosa significa tutto questo' : Più di 270.000 Cacciatori frequentano la scozia contribuendo all'economia scozzese con oltre 155 milioni di sterline all'anno, cosi facendo la Scozia occupa una posizione vitale nell'industria ...

Cavalli al lavoro tra modernità - economia e Caitpr - : Perugia, 21 luglio 2018 - L'oobiettivo dichiarato era quello di partecipare ad Eima Show Umbria 201 8 proponendo, in termini moderni e strettamente economici, la nicchia del lavoro con Cavalli e ...

Contrasto all'economia illegale e sommersa - operazione GdF a Napoli e Provincia. : L'attività di servizio testimonia il costante impegno esercitato dalla Guardia di Finanza di Napoli a tutela dell'economia legale e dei lavoratori, nonché, alla salvaguardia dei diritti fondamentali ...

Bekaert : l'ambasciatrice in Belgio Basile incontra i vertici del gruppo e il ministro dell'economia : Su indicazione di Di Maio, "al fine di sensibilizzare l'impresa e il governo belga in relazione ai costi sociali dell'operazione di chiusura dello stabilimento di Figline Valdarno e verificare il ...

L'economia rallenta - i trasporti tirano il freno : L'economia italiana rallenta. Lo dimostrano anche i dati dell'Osservatorio congiunturale trasporti realizzato da Confcommercio-Conftrasporto, il cui primo numero è stato presentato a Roma in una ...

Cos’è questa storia tra Di Maio e il ministero dell’economia : C'entra una stima sugli 8mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto dignità, che il ministro del Lavoro ha motivato parlando di “lobby” The post Cos’è questa storia tra Di Maio e il ministero dell’Economia appeared first on Il Post.

L’autostrada della vittoria di Assad che risveglia l’economia della Siria : Dopo che le bandiere nazionali hanno ripreso a sventolare sul valico di Nassib, pochi giorni fa, i sostenitori di Bashar al-Assad hanno cominciato a chiamarla «L’autostrada della vittoria». È la M5, la più importante arteria commerciale della Siria. Oltre 500 chilometri che uniscono la frontiera con la Giordania a quella con la Turchia. È su questi...

L'Antitrust determinata nel contrastare le disuguaglianze e parte attiva nell'economia digitale : ... che si è concentrata anche sui profili dell 'innovazione e delle problematiche poste dall'economia digitale . La lungimirante guida di Pitruzzella ha consentito di affrontare queste problematiche, ...

economia - piano traffico e ospedale - Leo - FI - : 'Copertino è nel caos - urge alternativa' : Decisioni, che hanno portato sull'orlo del baratro l'Economia dell'intero paese -continua Leo- e fatto precipitare nella disperazione più totale attività che sono presenti da oltre 40 anni sul ...

Apsp - Pimpinella : 'Pagamenti digitali architrave dell'economia' - : Antonello Salerno Fare il punto sulle attività degli ultimi 12 mesi e programmare le iniziative del prossimo anno: è stato l'obiettivo dell'assemblea annuale dell' associazione prestatori servizi di ...

Paragone (M5S) contro le banche : “Spiego l’economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” : Alcuni passaggi dell’intervento di Gianluigi Paragone (M5S) alla presentazione del libro di Antonio Maria Rinaldi e gli autori di Scenari Economici.it “La Sovranità appartiene al popolo o allo spread?” (Compagnia Editoriale Aliberti). L'articolo Paragone (M5S) contro le banche: “Spiego l’economia dell’uomo indebitato. Ecco perché mi hanno chiuso le trasmissioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tria : bene l'economia - ma può rallentare. Niente strattoni al debito : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della politica e dell'economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...