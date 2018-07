L’E3 2018 di Sony ha deluso sotto il profilo delle novità | svelato il motivo

Videogame : tutto il meglio delL’E3 2018 : Ormai da qualche giorno si è conclusa l’ E3 2018 di Los Angeles, un’edizione che prometteva fuochi d’artificio e che si è invece concretizzata in modo abbastanza fiacco e sottotono. Che non fosse ancora tempo di annunci per le nuove console lo si era capito, ma tutti si aspettavano qualche novità di sostanza in casa Xbox e le solite gradite sorprese dai lidi PlayStation. Le aspettative sono state rispettate a metà, perché se ...

Trapela l’intera demo di Cyberpunk 2077 delL’E3 2018 in forma audio : Cyberpunk 2077 ha esaltato tutti durante l'E3 2018, grazie soprattutto al trailer di 100 secondi che ha chiuso la conferenza stampa di Microsoft. Non riusciamo a contare quante volte abbiamo visto questo trailer, decine e decine. Le persone presenti allo show e i giornalisti di testate selezionate hanno potuto vedere molto di più di quanto mostrato nel trailer. Disponibile l'audio della demo di Cyberpunk 2077 A porte chiuse è stata mostrata ...

Fortnite arriva su Nintendo Switch alL’E3 2018 : video e dettagli della conferenza : Finalmente è la volta dell'E3 2018 Nintendo, che ha mostrato le novità per Nintendo Switch e 3DS con un classico Direct. In questo articolo troverete tutte le informazioni e video rilasciati. Senza troppi giri di parole, andiamo con ordine. E3 2018 Nintendo: video e dettagli del Direct su Nintendo Switch e 3DS Si inizia con uno spettacolare video di Demon X Manichina, si vedono robot che combattono tra loro. Poi settembre 2018 nuovo DLC di ...

CONTROL : La nuova IP di Remedy si mostra alL’E3 2018 : Il celebre studio di sviluppo finlandese Remedy Entertainment, Plc., e il publisher 505 Games, hanno svelato il loro nuovo attesissimo videogioco precedentemente conosciuto con il nome in codice “P7.” Dai creatori di Max Payne e di Alan Wake arriva CONTROL, un titolo action-adventure in terza persona che unisce gli scontri a fuoco che hanno reso celebri i precedenti videogiochi di Remedy con le abilità soprannaturali. Remedy ...

SEGA annuncia la line-up di “Best of Japan on PC” al PC Gaming Show delL’E3 2018 : Dopo il reveal sul palco del PC Gaming Show dell’E3 2018, SEGA Europe è entusiasta di annunciare l’arrivo su PC di alcuni capitoli di due franchise giapponesi estremamente apprezzati. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, e Valkyria Chronicle 4 si aggiungono alla lista delle grandi conversioni PC con caratteristiche esclusive realizzate da SEGA, dopo il grande successo di quelle di Vanquish, Bayonetta e Valkyria ...

The Last of US Part 2 e Destiny 2 I Rinnegati alL’E3 2018 Sony - tutti i video : Si è conclusa la conferenza E3 2018 Sony ed è stata davvero scoppiettante. La casa giapponese sa davvero come colpire al cuore. Da The Last of Us Part 2 a Death Stranding, da Destiny 2 I Rinnegati alla bomba Nioh 2, è stato mostrato davvero parecchio. Scopriamolo insieme. E3 2018 Sony: tutti gli annunci e video Andiamo con ordine, tutti i video possono essere trovati in basso. Per prima cosa vediamo il video gameplay di The Last of Us Part 2. ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano alL’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

Da Kingdom Hearts 3 a Tomb Raider alL’E3 2018 Square Enix - tutti i video : La "conferenza" di Square Enix all'E3 2018 si è conclusa, se possiamo chiamarla così. Si è trattato alla fine di una carrellata di video di nuovi giochi o vecchie conoscenze, tra gameplay e annunci di date di uscita. No, non è stato mostrato nulla di Final Fantasy VII Remake. Andiamo con ordine. Gli annunci e video di Square Enix all'E3 2018 I video possono essere visti tutti in basso. Si è iniziati subito con un lungo video di Shadow of the ...

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi alL’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

Halo Infinite e Gears 5 presentati alL’E3 2018 Microsoft : tutti i video : La conferenza Xbox di Microsoft è conclusa, di seguito illustreremo tutte le novità. La casa di Redmond ha annunciato di aver raddoppiato l’investimento negli studi di sviluppo e presentato oltre 52 giochi tra cui 18 esclusive per console. La line-up di giochi visti durante l’evento include titoli per ogni tipo di giocatore, da esclusive come Forza Horizon 4, Halo Infinite e Gears 5 passando per titoli indipendenti come Session, Below, Ashen e ...

EA Play 2018 : da Battlefield V ad Anthem - passando per Fifa19 - la prima conferenza delL’E3 non presenta sorprese. O quasi : Come da tradizione, Electronic Arts inaugura l’E3, la kermesse di Los Angeles dedicata ai videogame, proponendoci una carrellata di titoli che vedono il loro fulcro in Fifa19, Anthem e Battlefield V. Una presentazione in sé che ha mancato, a nostro parere, nel dare il giusto rilievo ai titoli di punta, spesso mostrando trailer inconsistenti e privi di gamePlay. Senza particolari momenti che abbiano saputo creare hype, il keynote di EA è ...

Prime immagini The Division 2 dalL’E3 2018 svelano novità su ambientazione e armi : The Division 2 sarà sicuramente uno dei giochi di punta della conferenza Ubisoft all'E3 2018. Ricordiamo che si terrà lunedì 11 giugno alle 22:00 orario italiano, ed è possibile seguirla qui su YouTube. Le Prime immagini di The Division 2 svelano l'ambientazione? Durante l'E3 ogni anno, sia la convention center che in tutta la città di Los Angeles, vengono appesi banner e striscioni pubblicitari dei giochi che più rappresentano un publisher. ...

Command and Conquer : Rivals è il nuovo strategico mobile EA dalL’E3 2018 : Command and Conquer: Rivals è un nuovo titolo strategico 1VS1 targato Electronic Arts per dispositivi mobili Android e iOS, presentato durante l'E3 2018. L'articolo Command and Conquer: Rivals è il nuovo strategico mobile EA dall’E3 2018 proviene da TuttoAndroid.

