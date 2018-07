Sony sul suo show E3 2018 : "volevamo riprendere lo spirito dei giochi per il pubblico dal vivo" : Mentre Sony ha mostrato alcuni giochi davvero spettacolari durante il suo show E3 di quest'anno, Death Stranding, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Spider-Man, hanno anche presentato il tanto atteso remake di Resident Evil 2 sul loro palcoscenico, tuttavia lo spettacolo è stato ampiamente ritenuto non ottimale dai fan.Molto di questo ha avuto a che fare con il formato bizzarro - è stato un tuffo nei quattro giochi menzionati sopra, che ...

L’E3 2018 di Sony ha deluso sotto il profilo delle novità - svelato il motivo : Una delle considerazioni a caldo maggiormente diffusa nel post E3 2018 ha visto indubbiamente come protagonista la conferenza Sony. Il publisher giapponese si è presentato all'appuntamento in forma come sempre, con una sfilza di titoli e di esclusiva capaci di far impallidire anche i concorrenti più agguerriti. C'è però da sottolineare l'assenza di annunci di peso nel corso dell'evento, con l'azienda che ha deciso di puntare sui titoli già ...

AMAZON PRIME DAY 2018/ Sconti e offerte sui prodotti : le promozioni sugli smartphone Sony : AMAZON PRIME Day, al via oggi 16 luglio: prodotti in offerta esclusiva per 36 ore per i clienti iscritti allo speciale programma. E chi non lo è fa ancora in tempo a registrarsi...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:55:00 GMT)

Sony pubblica un video con le reazioni dei fan all'E3 2018 : L'E3 2018 è ormai concluso e così anche le grandi conferenze stampa, ma ognuna ha lasciato un segno in un modo o nell'altro. Sony Interactive Entertainment ha sicuramente portato una formula particolare nel suo show di quest'anno, ma ha convinto molti puntando con forza sulla pura qualità, rispetto alla quantità.Anche quest'anno la casa di PlayStation ha portato la conferenza nelle sale cinematografiche di tutta l'America con la sua iniziativa ...

Mat Piscatella : all'E3 2018 Sony ha "orientato il focus verso gli obiettivi a breve termine" : Come molto probabilmente saprete, allo scorso E3 2018 Microsoft, senza mezzi termini, ha chiarito di essere al lavoro sulla prossima generazione di hardware, sottolineando come la compagnia stia pensando al presente e al futuro. Gran parte dei suoi sforzi produrranno risultati positivi dal 2019 in avanti, il che non è tanto diverso da quanto accadrà per Sony. La conferenza E3 di Sony si è concentrata su un numero di esclusive che probabilmente ...

L'E3 2018 di Sony e Microsoft : la filosofia e l'avvenire di due giganti del gaming - editoriale : Le iconiche conferenze E3 hanno dato spettacolo anche quest'anno, contribuendo a delineare il futuro prossimo del nostro medium preferito. Sebbene tutti gli show fossero molto attesi dai giocatori, sono state principalmente Sony e Microsoft a catalizzare l'attenzione del grande pubblico, per motivi abbastanza chiari. Il colosso giapponese doveva mostrare i suoi titoli di punta, da The Last of Us Part II, passando per Spider-Man, fino a Death ...

Sentite un po’ AnTuTu : lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! : AnTuTu ha stilato l'ennesima classifica in cui figurano gli smartphone più apprezzati di maggio 2018 su scala globale: primo, a sorpresa, Xperia XZ Premium L'articolo Sentite un po’ AnTuTu: lo smartphone più apprezzato di maggio 2018 è… Sony Xperia XZ Premium! proviene da TuttoAndroid.

E3 2018. Le visioni di Sony PlayStation nella Los Angeles del gay pride : Mostrati Last of Us Part 2, che narra di una ragazza omosessuale in un mondo post apocalittico, e Death Stranding di Hideo Kojima, game designer onirico che ha deciso di superare i confini di console e videogame

E3 2018 : la demo di Ghost of Tsushima presentata alla conferenza di Sony mostrava solo "un'avventura secondaria nel percorso principale del gioco" : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, Ghost of Tsushima di Sucker Punch Productions era uno dei giochi che in molti non vedevano l'ora di vedere e, dopo una straordinaria demo presentata poche ore fa, ora otteniamo qualche informazione in più su cosa aspettarsi dall'epico gioco samurai open-world.Dopo la sua esibizione alla conferenza di Sony, il produttore di Sucker Punch, Brian Fleming, ha condiviso alcune informazioni in più su Ghost of ...

E3 2018 : mostrato il gameplay di Dreams dopo la fine della conferenza di Sony : Nel corso della sua conferenza E3 2018, Sony ha deciso di concentrarsi su attesissime esclusive come The Last of Us Part 2 o Ghost of Tsushima, mentre, come abbiamo visto, non c'è stata traccia di Dreams, il titolo di Media Molecule. Tuttavia, il gioco non era completamente assente dalla fiera, visto che nel post-show è stato mostrato il gameplay. Come segnala Gamingbolt, la breve demo mostra il set di strumenti infinitamente adattabile e ...

E3 2018 : Sony ruba la scena con le sue esclusive - editoriale : Il videogioco si fa su PlayStation. È questo il messaggio che Sony ha voluto lasciare trasparire durante la sua conferenza, probabilmente la più breve della sua storia all'E3. Compatta, concisa, limpida. Le esclusive di prime parti restano il faro che illumina il percorso videoludico di PlayStation, ma come ha già dimostrato in passato l'azienda giapponese sa tirare l'acqua al suo mulino anche quando vengono prese in considerazione le produzioni ...

E3 2018 PlayStation 4 - i trailer dei nuovi videogiochi presentati da Sony : Dopo aver acceso l’attesa dei fan con un annuncio al giorno nel corso dell’ultima settimana, Sony ha deciso di approcciarsi diversamente alla sua consueta conferenza di presentazione dell’E3 di Los Angeles. Invece di riempire il palco con il maggior numero possibile di giochi – come ha fatto Microsoft, mostrandone 50 in due ore – la casa giapponese si è concentrata su un fascio di titoli, soprattutto le sue grandi esclusive, ...

The Last of US Part 2 e Destiny 2 I Rinnegati all’E3 2018 Sony - tutti i video : Si è conclusa la conferenza E3 2018 Sony ed è stata davvero scoppiettante. La casa giapponese sa davvero come colpire al cuore. Da The Last of Us Part 2 a Death Stranding, da Destiny 2 I Rinnegati alla bomba Nioh 2, è stato mostrato davvero parecchio. Scopriamolo insieme. E3 2018 Sony: tutti gli annunci e video Andiamo con ordine, tutti i video possono essere trovati in basso. Per prima cosa vediamo il video gameplay di The Last of Us Part 2. ...

E3 2018 : ancora un trailer per Kingdom Hearts 3 - stavolta durante la conferenza di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony prosegue dando spazio a un altro attesissimo gioco già visto in azione in altre conferenze, stiamo parlando di Kingdom Hearts 3.Il titolo in arrivo il prossimo 29 gennaio 2019 è tornato a mostrarsi sul palco di Sony con un nuovo trailer visibile qui di seguito:State seguendo lo show E3 di Sony?Read more…