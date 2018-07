Le Spice Girls tornano insieme : parola di Melanie B : Questa volta la 'reunion' si farà. Dopo tante promesse e tante smentite, forse, siamo veramente davanti ad una svolta: le Spice Girls, la più famosa girl band degli anni 90, torneranno veramente ...

Platform - tornano le scarpe preferite dalle Spice Girls : Tutte noi le abbiamo avute, o per lo meno desiderate, poi le abbiamo chiuse in una scatola insieme a tutti gli anni ’90 e le abbiamo lasciate lì, rabbrividendo ogni volta che il nostro pensiero tornava a loro. Stiamo parlando delle scarpe con le zeppe vertiginose, per anni considerate il simbolo di “quanto ci vestivamo male” e oggi accessorio che più fashion non si può. Sono state le Spice Girls a lanciarle, e in effetti le ...

Spice Girls - salta il tour della reunion : 'Tutta colpa di Victoria - si è opposta' : Una notizia che lascerà delusi i fan di tutto il mondo: dopo il clamoroso annuncio della reunion delle Spice Girls , e dopo infinite trattative, sembra proprio che il tour non ci sarà mai. A porre il ...

Spice Girls - salta il tour della reunion : «Tutta colpa di Victoria - si è opposta» : Un vero e proprio revival anni '90 per milioni di fan in tutto il mondo, mentre si parlava già di cifre da capogiro. Alla fine, però, come riporta il Sun , nemmeno la vertiginosa offerta di 30 ...