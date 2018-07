Le prime grane industriali di Di Maio svelano i limiti del decreto dignità

prime grane per iliad : Esposto a AGCOM - AGCM e Garante della Privacy : Esposto dei consumatori contro iliad ad AGCOM , AGCM e Garante della Privacy . Trasparenza e informazioni mancanti sul sito web e nei contratti sono i motivi che hanno spinto la clientela a muoversi di conseguenza Consumatori contro iliad ? C’è anche un Esposto Neanche 1 mese di vita, ed iliad ha prima grana da parte degli Aeci […]

Governo - prime grane su Jobs Act e Ilva. M5s : “Ripristinare art.18”. Lega : “Non è nel contratto”. Resta il nodo acciaieria : Incassata la prima fiducia al Senato, con 171 voti, per il Governo Conte Resta ora da completare l’opera anche a Montecitorio, dove i numeri della maggioranza saranno ancora più ampi. Ma se, pallottoliere alla mano, non c’è alcun rischio per il neo esecutivo targato M5s-Lega, al contrario, a preoccupare la maggioranza ci sono già diversi dossier ben più delicati, dal nodo Jobs Act fino all’Ilva. Temi, cioè, che dividono ancora ...