Lazio | vertice tra Tare e Inzaghi per il Papu

Leiva pensa in grande : 'Sta nascendo una Lazio da vertice' : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Cuore e cervello della Lazio . Lucas Leiva non sbaglia praticamente un colpo. In campo è l'estensione di Inzaghi. Guida i compagni spronandoli, chiamandogli l'uomo ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

NordCorea - Putin : rammarico per cancelLazione vertice Trump-Kim : NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.