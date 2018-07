LAVORO & VOUCHER Tutte le insidie pronte per Lega e M5s

Viaggi & Turismo - Porto Flavia : il capo LAVORO naturale “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’estate 2018 : Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza. PaesiOnLine, sito di punta del network Valica ...

Debra Messing di Will & Grace molestata sul set del suo primo film : “Pensavo fosse solo LAVORO - invece…” : Decisamente una brutta esperienza quella raccontata da Debra Messing di Will & Grace nel corso di una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter. La star della comedy NBC ha svelato di essere stata molestata sul set del suo primissimo film. Era il 1995 e l'attrice ottenne un ruolo nella pellicola Il profumo del mosto selvatico, che vantava, tra l'altro, un semi sconosciuto Kneanu Reeves nel cast. La Messing ha raccontato di non aver ...